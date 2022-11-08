Soylu Kılıçdaroğlu’na ağır hakaretlerde bulunmuştu. CHP’den tepki gecikmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" açıklamasına yanıt veren Soylu, "Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur” ifadelerini kullandı.

Twitter’dan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na hakaret eden Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Onursuz olan, Kılıçdaroğlu’dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan askerimize ‘kimyasal silah’ kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma’ya ‘cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti’ yaftası takan, PKK'nın Suriye kolu PYD’yi ‘barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde ‘gazeteci’ diyerek savunan, Türkiye’de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından Soylu'ya tepki gösterdi.

Özel, “Genel Başkanımıza hadsiz ifadelerle saldıran zat, iftira ve yalanlarla dolu bir twit atmış. Dün tükürdüğün yüzü öpen, dün küfrettiğine methiyeler düzen yalan bitmeden doğru söz etmeyen bir zavallısın. İlk seçimde o koltuktan ineceksin! Hesap vereceksin!!!” ifadelerine yer verdi.

“KOLTUK SEVDALISI BİR ZAVALLISIN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da, "Fotoroman Süleyman'a "Gram onurun varsa istifa et." dedik, o yine kendine yakışanı yapıp saldırmayı seçti. Sen Genel Başkanımıza laf söyleyecek son kişisin. Koltuk sevdalısı bir zavallısın!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“ONUR KELİMESİ SANA AĞIR GELİR”

CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba tepkisini, "Genel Başkanımıza sosyal medyadan hakaret eden Fotoroman, utanmadan bir de şereften onurdan söz etmiş. Sen dün hocaefendinin yancısıydın, bugün Saray'ın yancısısın. "Onur" kelimesi sana ağır gelir. Sen onu bunu bırak, bu bozuk sicille devran döndüğünde nasıl kurtulacağına bak!" ifadeleriyle dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında, “Haftada 5 bin satıcı yakalanıyor ne demek? Soylu’nun itirafına teşekkür ederim. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar. Neden? Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar diyorlar. Hiç kimse endişe etmesin Bay Kemal 10’uncu köye gidecek yine de halkın çıkarını sağlayacaktır. Şimdi soruyorum; bu uyuşturucu baronlarının onların maşalarının ülkemizde işi ne? Sokaklarımız bu kadar mı güvensiz? Gençlerimiz bu kadar mı tehlike altında? Sesiniz kesiliyor, itiraf ediyorsunuz. Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder” demişti.