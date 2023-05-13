Soylu Kılıçdaroğlu’nun çelik yelek giymesini eleştirdi: Bu zamana kadar kılına bir zarar gelmiş mi? Pek çok saldırıya uğramıştı

İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Süleyman Soylu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu kez önceki gün düzenlenen mitinglere çelik yelek ile çıkması üzerinden hedef aldı.

Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, tüm terör örgütlerinin hedefindeyim. Neyden korkmuşum bugüne kadar? Dün Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, görülmesini de sağladığı çelik yelek giymiş. 11 seçimdir bu ülkede seçim yapıyorsun, kılına bir zarar gelmiş mi? Burnuna bir sinek konmuş mu? Ankara'dan İstanbul'a kilometrelerce yürümüşsün, ayağına en ufak bir sıkıntı gelmemiş. Sanki bir tehlike varmış gibi böyle oyunlara girebilmek, devleti böyle aşağılayabilmek, bir istismarın içerisine girebilmek tiyatrodan başka bir şey değildir. Yazıklar olsun."

PEK ÇOK KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Geçtiğimiz günler Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsü Sakarya’da taşlanmıştı.

Kılıçdaroğlu’na 2019 yılında Ankara’da katıldığı şehit cenazesi esnasında yumruklu saldırı yapılmış ve linçe dönüşen saldırıdan Kılıçdaroğlu bir eve girerek kurtulmuştu.

Diğer taraftan 2016 yılında Kılıçdaroğlu’na Artvin’de PKK’lı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.