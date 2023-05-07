Soylu, saldırganları görmezden geldi. İmamoğlu'na 'provokatör' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erzurum'da saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Soylu, saldırganları görmezden geldi. İmamoğlu'na 'provokatör' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Ekrem İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Miting yarıda kesildi.

İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine bir grup tarafından düzenlenen taşlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İmamoğlu'nu hedef aldı.

İmamoğlu'nun Erzurumlulara "provokatör" dediğini iddia eden Soylu "İmamoğlu’nun kendisi provokatördür" ifadesini kullandı.

Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım"

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