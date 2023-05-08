Ekrem İmamoğlu’nun saldırıya uğrayan Erzurum mitingine katılan bir vatandaş yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırı düzenlendi. Yaşanan olaylar sonrası çok sayıda vatandaş yaralanırken,çlerinden bir tanesi çektiği video ile korkunç saldırıyı ağlayarak anlattı.

Ekrem İmamoğlu’nun saldırıya uğrayan Erzurum mitingine katılan bir vatandaş yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da düzenlenen mitingde halka hitap ettiği anda gerginlik yaşandı.

TAŞLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Miting alanının hemen yanında toplanan bir grup İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse ve alandaki vatandaşlara taş ve yanlarında getirdikleri bazı cisimleri fırlatmaya başladı. Saldırı sonrası bazı vatandaşlar yaralandı.

YAŞADIKLARINI ÇEKTİĞİ VİDEO İLE ANLATTI

Ekrem İmamoğlu'nun saldırıya uğradığı Erzurum mitingine katılan bir vatandaş yaşadıklarını ağlayarak anlattı.

Çektiği videoda sinirlerinin ne kadar bozuk olduğu ve korktuğu belli olan vatandaş şu ifadeleri kullandı:

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"İnsanlar bu kadar delirmiş olamaz, bu ülkenin devleti polisi nerede nerede? Millet tutmuş uzaktan taş atabilecek kadar yakınlar...

Zaten bizi küçücük alana tıkmışlar oraya taş atıyorlar biri benim kafama geldi.

İnsanlar alanı dağıtmak zorunda kaldı. Canlı yayını kestiler bu ülke böyle mi olacak bu?"

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