Seçime bir hafta kala Millet İttifakı Türkiye'nin pek çok noktasında mitingler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Meydanları dolduran kalabalıklara seslenen isimlerden Ekrem İmamoğlu dün gerçekleştirilen Erzurum mitingi sırasında taşlı saldırıya uğradı.

200-300 kişilik bir grup tarafından miting alanına taşlar atılırken, meydana gelen çok sayıda vatandaş yaralandı.

AKP'Lİ İSİMDEN PROVOKATİF PAYLAŞIM

Bugün Konya'da gerçekleştirilecek mitinge katılacak olan Ekrem İmamoğlu'nun bu ziyareti öncesinde AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın danışmanı Sami Kayalar "Şeytan taşlama" fotoğrafı paylaştı.

Kayalar fotoğrafın üzerine "Öyle aklıma geldi, paylaşayım dedim" notunu düştü.

Erzurum'da gerçekleşen taşlı saldırının ardından yapılan bu provokatif paylaşım tepki topladı.