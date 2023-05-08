Seçime sayılı günler kala gerçekleşen saldırı sonrası herkes bu işin arkasındaki sorumluların bulunmasını beklerken İmamoğlu, Sabiha Gökçen havalimanında yaptığı konuşma ile vatandaşları itidalli olmaya davet ederken, sorumluların yakalanması için çağrıda bulundu.

İmamoğlu ayrıca saldırganlara müdahale etmeyen polisin talimat alıp almadığı sorusunu da yöneltti.

TAŞLI SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİLER

Yaşanan bu saldırı özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde eleştirilirken, milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla taşlı saldırıyı kınadı ve İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarkan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar sosyal medya hesaplarından saldırıya dair şu paylaşımları yaptı:

TARKAN

"Geçmiş olsun Sn. Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar.

Yaralananlara acil şifalar dilerim.

Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde.

Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde.

Çok yazık…

Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara “dur” deme zamanı. Tekrar “birlik” olma zamanı.

Sağduyu, saygı ve sevgiyle…"

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Organize kötülük sınır tanımıyor. Bazen hakaret ediyor, bazen taş atıyor, bazen deli saçması iftiralarla algı yapıyor, ayrıştırıyor, nefret ekiyor, bölüyor! Asla utanmıyor. Sınırsızca saldırıyor ve açıkca tehdit ediyor.

Erzurum da yaşanan olaylar da, terör üzerinden ülkenin yarısından fazlasına atılan iftiralar da akıl alır gibi değil.

İyi, vicdanlı, sağduyulu ve bu Cumhuriyeti çok seven insanlar olarak, beraberce bu kötülüğün karşısında duracağız.

Onurlu, gururlu şerefli ve namuslu hayatlarımızı sevgi ve huzur içinde hep birlikte yaşayacağız hiç merak etmeyin!"

CEM YILMAZ

“Her Şey Çok Güzel Olacak” Memleketimin her sağduyulu insanının bu güzel dileğinin gerçek olmasını canı gönülden diliyorum. Geçmiş olsun Ekrem başkan.

Bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023 de olduğumuzu unutturdu, bu ve bunun gibi yüzlerce sebep!

İyiliğin kazanmasına hasretiz."