Soylu'dan canlı yayında Ekrem İmamoğlu için ağır ifadeler. Hem sahtekar hem yalancıdır

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırı ardından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu için 'provokatör' ifadesini kullanmıştı. Ülke TV yayınına katılan Soylu burada daha ağır ve suçlayıcı ifadeler kullandı.

Soylu'dan canlı yayında Ekrem İmamoğlu için ağır ifadeler. Hem sahtekar hem yalancıdır

Erzurum'da Valiliğin ve polislerin seyirci kaldığı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk paylaşımda İmamoğlu için 'provokatör' ifadelerini kullanmış ve "Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını açıklayacağım" demişti. Soylu, katıldığı Ülke TV yayınında İmamoğlu'na yüklendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'nu hedef adı. Soylu, "Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. Hem sahtekar hem yalancıdır. Erzurum için verdikleri belgede esnaf ziyareti ifadesi kullanılmış, miting değil.

Bu belgeye bir cevap versinler. Biz sana koruma vermişiz, etrafta tedbir almış bin tane polis var.

Seçim kurulu izin vermemesine rağmen, yarın öbür gün "Beni engellemeye çalıştılar" diyecekler. İstanbul'da hiçbir hizmeti olmadı. Esnaf ziyareti yapmak için de başvuru yapmana gerek yok zaten" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün aynı şahsın kendini devletin üzerinde gören ve devletin kendisini ikaz etmesine rağmen İBB'yi terör örgütü elemanlarıyla dolduran bu şahıs, özellikle gittiği her yerde bu tür provakatif işler gerçekleştiriyor. Bugün Sivas'ta da mitingi vardı. İstanbul'daki hizmet bittiği için Sivas ve Erzurum'daydı.

14 Mayıs'tan önce belli prosedürler içinde kampanya yapabilirsiniz ama bir ilde partinin mitingi söz konusuysa oranın kendi alanları var.

Yenikapı'da miting yapılmaması için İBB tarafından kazıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan belediye İBB'dir. İş yapmak istemiyor, mağdur edebiyatı yapıyor.

"İZİN ALMASI LAZIM"

Bu arkadaşın bir gündem hastalığı var, gündemden düştü artık. Kendi içlerinde bir rekabet var, üçü de birbirinden nefret ediyor. Kendi içlerinde rekabet ediyorlar.

Sivas'ta seçim kurulunun başka bir yeri gösterecekken gelip burada bu işi yapmak istemesinin temel nedeni, bu kavgayı kanatmak. Kalabalık toplayamıyorlar. Miting dediğiniz miting alanında yapılır.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. Hem sahtekar hem yalancıdır. Erzurum için verdikleri belgede esnaf ziyareti ifadesi kullanılmış, miting değil.

Bu belgeye bir cevap versinler. Biz sana koruma vermişiz, etrafta tedbir almış bin tane polis var. Seçim kurulu izin vermemesine rağmen, yarın öbür gün "Beni engellemeye çalıştılar" diyecekler. İstanbul'da hiçbir hizmeti olmadı. Esnaf ziyareti yapmak için de başvuru yapmana gerek yok zaten.

"SU ŞİŞESİYLE BAŞLIYOR"

İşler su şişesiyle başlıyor, su şişesi atıyorlar. Birtakım meselelerin olacağının tahrikini yaparak oraya geliyorlar. İzin almadığı bir miting, miting alanının olmadığı bir yer. Toma hiçbir şey yapmadı diyor.

Önce insanlar ayrılmaya çalışılır. Yalanı yukarıdan aşağıya bu kadar net konuşabilen ikinci bir kişi daha yok. İstanbul mitinginin büyüklüğünün konuşulmasını engellemek için yapılan bir yöntem.

19-20 kişi hastaneye başvuruyor. Bir kişinin başına büyük ihtimalle itmeden kaynaklı 2 dikiş atılıyor. Onun dışındakilerin hepsi diyor ki "Şuramda bir ağrı var" yani hiçbir lezyon, belirti yok. Bir tiyatro ile karşı karşıyayız."

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