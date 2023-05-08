İstanbullular, Erzurum'da düzenlenen mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya geldi.

Burada kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Ekrem İmamoğlu, yapılan saldırı sonrasında yetkililerin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmediğini söylerken saldırganların bir an önce bulunması çağrısında bulundu.

İMAMOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Sabiha Gökçen'de yaptığı konuşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, kendisini karşılayan kalabalığa teşekkür ederken 'eli taş tutanlar değil eliyle kalp yapanlar kazanacak' mesajını verdi.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Bizi İstanbul'da karşılayan on binlerce hemşehrime teşekkürler. Az kaldı kardeşlerim, eli taş tutanlar değil eliyle kalp yapanlar kazanacak. Yüzünüzden gülümsemeyi, yüreğinizdeki umudu asla yitirmeyin"