İmamoğlu canlı yayında konuşuyor

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu Konya’da açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu dün Erzurum’daki mitingde taşlı saldırıya uğramıştı. Öte yandan Konya’daki miting öncesi Konya Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet Dağlı ve Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İmamoğlu'nu hedef gösterdiler. Paylaşımların ardından iki Kızılay yöneticisi de görevden alındı.

İmamoğlu’nun açıklamaları:

Hz. Mevlana'nın şehrindeyiz. Sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin şehrindeyiz. Öyle bir birleşeceğiz ki 86 milyonun birleşmesi olacak. Bir kişi bile dışarıda, açıkta, soğukta kalmayacak. Herkesi kucaklamaya geliyoruz.

Sizlere Erzurum'dan selam getirdim. 150-200 kişiyi bile yuhlamaya değmez. Size canım Dadaşların, Nene Hatun'un torunu Erzurumluların selamını getirdim.

Bana taş atılmadı, millete, demokrasiye taş atıldı.Sizlere Erzurum'dan selam getirdim. 150-200 kişiyi yuhalamaya bile değmez. Hepsini konuşacağız.

Sivas'ta ve Çorum'da miting yaparken haber aldık. 40-50 belediye otobüsünün belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak. Aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Sizi provoke etmeye kalkanlar olacak. Burada bir hanımefendinin yazdığını okuyayım mı size: Onlar taş atsın, biz gülle cevap vereceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar.Kötülükleri yenmeye, iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyor. İyilik kazanacak. Bu memleketin insanları her daim iyiliğin kazanmasını sağlamıştır.

Erzurum'da bize teminat verildi. Erzurum'da havalimanından yola çıktık, giderken yolda biz ne yazık ki bir Emniyet tedbiri görmedik. Malum izlediniz, otobüsümüz vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi üzerimize taş atmaya başladılar. Gözümün önünde çocukların, kadınların ve yaş almış insanların yaralandığını gördüm. Ve sükunete davet ederek, valiyi, emniyet müdürünü davet ederek, oradan ayrılmak zorunda kaldım.

Bu 150-200 kişinin Erzurumluyla zerre ilgisi yoktur. Ve bu ortamı, o meydanı taşlarken süreci seyreden ve bir şey yapamayan Emniyet güçlerine emri veren emniyet müdürüdür. Başka kimse olamaz. O gün orada yaşananlardan yüzü kızararak, öfkeli konuşan bir belediye başkanı vardır. Kendisini tanırım. Ne belediye başkanı, ne vali ne de emniyet müdürü Erzurumluya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur.

Demokrasi ve kardeşlik düşmanları şehre değil kara leke, toz bile konduramazlar. Ben Erzurum'u bilirim.

Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan kendi bilmez evlatları bile tedavi etmeye geliyoruz biz.

ayrıntılar geliyor...