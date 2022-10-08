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  • Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflar

Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar

Süleyman Soylu, Kütahya'da yaptığı konuşmada, "Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın" demişti. Sosyal medya kullanıcısı "Açıklamayı bir görselle taçlandıralım diyerek, Bakan Soylu'nun fotoğraflarını paylaştı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 22:07
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Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar. Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti.

Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
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AKP Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, "Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını karın, ayaklarını kırın" ifadelerini kullanmıştı.

Bir Twitter kullanıcısı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Açıklamayı bir görselle taçlandıralım" diyerek Soylu'nun bazı kişilerle fotoğrafını paylaştı.

Profesorfacia isimli sosyal medya kullanıcısı, Bakan Soylu'nun  Kütahya'da kullandığı ifadeleri yazıp, "Açıklamayı bir görselle taçlandıralım" notunu düşerek, Soylu'nun adı suça karışmış isimlerle olan fotoğraflarını kolaj halinde paylaştı.

Soylu, Kütahya'da yaptığı konuşmada, "15 Temmuz öncesi Türkiye'de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı. Yargıyla, emniyet güçlerimizle, jandarma güçlerimizle şu anda ne kadardır? 116 bin kişiyi içeri tıktık. Buradan söylüyorum. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını karın, ayaklarını kırın. Bizim aile yapımızı, gençlerimizi, geleceğimizi zehirlemek istiyor. Bu, bizatihi Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz" demişti.

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TC Bursa
8.10.2022 22:42
Zaten bakan ne diyor? Torbacıların kırın diyor, ağa babalarına bir şey yapın demiyor  
 
Bülent
8.10.2022 22:31
Satıcının ayağını kırın diyor büyük başlara demiyor ki büyük başların ayakları kırılsaydı onlarda sağlam tek kişi kalmazdı  
 
Abbas
8.10.2022 22:25
Belki de bacaklarını kırın Şifredir ?? Bu fotoğraf neyin nesi SS  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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