Soylu’nun Erdoğan’dan istediği makam! Verilmezse o partinin kapısını çalacak

Gazeteci Tolga Şardan, t24’teki son yazısında AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeyle ilgili dikkat çeken bilgiler aktardı.

Tolga Şardan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:



Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sabah saatlerinde TBMM Başkanlığı'na gönderdiği dilekçe ile milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Soylu'nun bu siyasi hamlesini "sondan bir önceki kartın açılması" biçiminde yorumlamak yanlış olmaz.

“BAKANLIK YA DA CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI”

Soylu'nun 17 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin kendisi açısından kırılma noktası olduğu söyleniyor. Bir süredir Soylu'nun Erdoğan'dan yeni görev beklediği, böylece iade-i itibarda bulunulmuş olacağını düşündüğü kulislerde konuşuluyor. Soylu'nun aklından Ticaret Bakanlığı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın geçtiği de iddia ediliyor. Soylu'nun, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na Murat Kurum'un atanmasından sonra Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı gibi üst bir görev beklediği de iddialar arasında.

“DOKUNULMAZLIK KALDIRILIRSA…”

Soylu'nun AKP içinde çok fazla isim tarafından benimsenmediği biliniyor. Buna karşılık, AKP'nin dokunulmazlığın kaldırılmasına "evet" demesi halinde, "AKP'li başka siyasetçi veya bakanlara yönelik yargı yolunun açılması" ihtimalleri konuşulacak. Aksine "hayır" denilmesi ise, bu kez Soylu tarafından "partim arkamda, görev bekliyorum" şeklinde yaklaşıma sebep olabilecek.

“DEMOKRAT PARTİ İÇİNDE HAREKETLERİ İYİ TAKİP ETMEK LAZIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğini ne zaman bozacağı bilinmiyor henüz. Önemli bir başka kulis de, beklentilerinin karşılık bulmaması durumunda Soylu'nun yeni bir siyasi hamle yapabileceği yönünde. Bir dönem genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti içindeki hareketleri de iyi takip etmek lazım.