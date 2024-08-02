Dört milyon emeklinin maaşları değişti! Bu aydan itibaren hesaplara yatacak

Bu düzenleme, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde kabul edilmişti.

10 BİN LİRADAN 12 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Buna göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.

4 MİLYON EMEKLİ YARARLANACAK

Bu yeni tutar, bu ay itibariyle uygulanmaya başlayacak. Toplamda 3 milyon 703 bin 788 emekli bu düzenlemeyi kullanabilecek.

Emekli aylıklarındaki artışın bütçeye 6 aylık süreçte 33 milyar 200 milyon TL maliyeti olduğu belirtilmişti. Ayrıca, temmuzda memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 19,3, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 24,73 olarak gerçekleşmişti.



Ancak kök aylığı 8 bin 383 TL'nin üzerinde olan emeklilerin zam oranı yüzde 0 olarak uygulanmıştı.