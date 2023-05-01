Soylu'nun seçime darbe demesinin ardındaki şok bilgiyi açıkladı. Derin kulislerin yazarı Fikret Bila açıkladı

HalkTV yazarı Fikret Bila, seçimlere iki hafta kala miting meydanlarından yansıyan görüntülerin moral açısından muhalefette olduğunu belirterek, "Millet İttifakı’nın İzmir mitingi, bir gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitingiyle kıyaslandığında çok daha büyük, çok daha coşkuluydu.

İzmir için bu normal karşılanabilir ancak Samsun’da, Ordu’da, Giresun’da, Balıkesir’de, Çanakkale’de, Tekirdağ’da, Kırklareli’nde, Tokat’ta, Kayseri’de Isparta da aynı kalabalık, aynı heyecan, aynı coşku vardı. Meydanların dili Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nın, 14 Mayıs’ta ipi göğüslemeye Erdoğan ve Cumhur İttifakı’dan çok daha yakın olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

"KAYBETME KORKUSU ÇOK YÜKSEK"

İktidarın, muhalefete karşı ulusal kurtuluş savaşı havası yaratmaya çalıştığını kaydeden Bila, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı '14 Mayıs Batı’nın siyasi darbesidir' sözü tutarsız, neden-sonuç ilişkisinden kopuk bir söylemdir. Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa demokratik sandık zaferi, Millet İttifakı kazanırsa darbe olacak! İktidarın söylemi bunu gösteriyor.

Darbe söyleminin taşıdığı en önemli mesaj ise iktidarın seçimi, dolayısıyla gücü kaybetme korkusunun çok yüksek olmasıdır" ifadelerini kullandı.