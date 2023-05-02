Soylu'nun Erdoğan'a gönderdiği mesaj. Tolga Şardan açıkladı

Derin konuların yazarı Tolga Şardan, AKP tarafından yeni dönemde milletvekili adayı olarak gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeniden bu göreve getirilmek istediğini, son dönemdeki açıklamalarının ardında bu niyetin yattığını söyledi: "Mesajı Erdoğan'a gönderdiğini düşünmek yanlış olmaz."

Soylu'nun Erdoğan'a gönderdiği mesaj. Tolga Şardan açıkladı

T24 yazarı Tolga Şardan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde iktidar partisi tarafından İstanbul'dan aday gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adımlarını köşesine taşıdı.

Soylu'nun Meclis'e girmesinin garanti olduğunu söyleyen gazeteci, "Ankara'da siyaseti takip edenler, iki kez istifa etmesine rağmen yine de bakanlık görevine devam eden Soylu'nun bu kez neden milletvekili adayı yapıldığını biliyor. Ancak Soylu, geldiği noktadan memnun değil. İçişleri Bakanlığı'nı milletvekilliğine tercih eden bir görüntü veriyor son zamanlarda, özellikle parti tabanına" dedi.

Şardan, kulislerde Soylu'nun bakanlıktaki yakın çalışma ekibine de benzer değerlendirmelerde bulunduğunun konuşulduğunu dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Bakanlıktaki yakın çalışma ekibine de benzer değerlendirme yaptığı yine bakanlık kulislerine yansımış durumda.

Soylu, geçtiğimiz günlerde emniyet teşkilatı içinde yeni yapılanma ortaya çıkarıldığından söz etti. Katıldığı son televizyon programlarından birisinde tespit edilen yapı içinde yer aldığı anlaşılan polisler için 'gerilla polisler' değerlendirmesini yaptı.

'TEŞKİLATTA MUHALİF DURUŞ SERGİLEYENLERİ TEHDİT EDİYOR BİR BAKIMA'

Çalışmaların son aşamaya geldiğini ve savcılığa dosya gönderileceğinden bahsetti. Emniyet teşkilatında son günlerin konusu, Soylu'nun ortaya koyduğu 'gerilla polisler' oldu. Bu işin sonunda ne çıkacak şimdilik belli değil. Ama Soylu, teşkilatta kendisi ve ekibine muhalif duruş sergileyenleri 'aba altından gösterdiği sopayla' tehdit ediyor bir bakıma.

Siyasetteki kartları yerinde kullanmayı bilen politikacılardan sayılan Soylu'nun, 'muhteşem' bilgi elde etmesi halinde, en ince ayrıntısına kadar kamuoyuyla paylaşarak siyasi güç devşireceğini bu işlerin içindeki hemen herkes biliyor.

'MESAJI ERDOĞAN'A GÖNDERDİĞİNİ DÜŞÜNMEK YANLIŞ OLMAZ'

Ayrıca, seçim öncesinde bir kez daha Amerika'ya yüklenmesi, seçim kararını alan mensubu olduğu iktidarın lideri Erdoğan olmasına rağmen, demokrasinin koşulu seçimi 'darbe' olarak nitelemesi, boşuna değil. Hepsi Soylu'nun planlarının bir parçası.

Soylu'nun bu konudaki söylemlerinin ardında yeniden İçişleri Bakanı koltuğuna oturmak istediği mesajını Erdoğan'a gönderdiğini düşünmek yanlış olmaz. Nihai amacının Erdoğan sonrasında AKP'nin başına geçmek olduğunu unutmamak gerek elbette. 15 Mayıs'ın ilk saatlerinde durumun nasıl şekillendiği daha net ortaya çıkacak kuşkusuz."

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