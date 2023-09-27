Soylu'ya destek sonrası Erdoğan ve Bahçeli arasında 45 dakikalık görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 45 dakika sürdü.

Soylu'ya destek sonrası Erdoğan ve Bahçeli arasında 45 dakikalık görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başlayan görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Devlet Bahçeli, dün sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulunarak, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili dikkat çeken sözler söylemişti.

BAHÇELİ'DEN SOYLU'YA DESTEK GELMİŞTİ

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasının ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bağlantılı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüş ve Bahçeli, X hesabından Soylu'ya destek vermişti.

Bahçeli, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır.

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SOYLU'DAN YANIT

Eski İçişleri Bakanı ve AKP'li Milletvekili Süleyman Soylu, kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt vermiş ve "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullanmıştı.

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