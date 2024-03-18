SPK ve İletişim Başkanlığı'nın dolar haberi duyurusuna Yeniçağ'dan özür ve düzeltme açıklaması

16 Mart 2024, saat 21:04 itibarıyla internet haber sitemizde yayına giren, “Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek / Merkez Bankası raporundan sızdı” başlıklı haberimiz, editoryal bir hata sebebiyle kamuoyuna yanıltıcı ve yanlış bir bilgi vermeye yol açmıştır.

Söz konusu haber, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her ay güncellenen Piyasa Katılımcıları Anketi göz önünde bulundurularak yayınlanmıştır.

Ancak; haberde 31 ARALIK olarak belirtilen ve “Yıl sonu dolar/TL beklentisi” olarak beyan edilen söz konusu dolar kuru tahmini, editör arkadaşımız tarafından sehven 31 MART olarak anlaşılmış olup, haber kaynağının da Merkez Bankası’nın kendisi olduğu için güvenilirliği göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.

31 Aralık beklenti rakamının sehven 31 Mart olarak değerlendirilmesiyle birlikte şikâyete konu haber başlığı haber ortaya çıkmış olup, gündemin yoğunluğu nedeniyle söz konusu hatanın tespiti mümkün olmamıştır.

Her ne kadar haberde sehven 31 Mart tarihi zikredilmiş olsa da, ilgili haberin içinde söz konusu dolar beklentisi tarihi için “31 Aralık” tarihi belirtilmiştir.

Hata anlaşılır anlaşılmaz söz konusu hatalı başlık düzeltilmiş,

söz konusu haberin içine İletişim Başkanlığı'nın açıklaması ayrıntılı olarak konulmuştur.

Sonuç olarak gazetemizin herhangi bir manipülasyon ve spekülasyon amacı yoktur. Ortaya çıkan durum kasten değil, tamamen bir iş kazasından kaynaklanmıştır.

YOL AÇTIĞIMIZ KARIŞIKLIK DOLAYISIYLA İLGİLİ KURUM, KURULUŞ VE KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİZ...