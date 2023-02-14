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Bakan Nebati'den Borsa gündemli toplantı. SPK yetkilileri katıldı

İstanbul Borsası'nın açılışından önce Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, SPK ve İstanbul Borsası yetkilileriyle toplantı yaptı. Alınacak önlemler konuşuldu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 12:57
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SPK yetkilileri katıldı. Bakan Nebati'den Borsa gündemli toplantı

Bakan Nebati'den Borsa gündemli toplantı. SPK yetkilileri katıldı
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Dünya gazetesindeki habere göre BIST'teki açılış öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi.

Söz konusu toplantıda, Borsa İstanbul'da pay piyasalarında işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.

5 İŞ GÜNÜ KAPATILMIŞTI

Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının, 8 Şubat'ta 5 iş günü kapatılmasına karar verilmişti.

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