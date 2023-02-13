Borsada deprem yağması böyle oldu. Borsa'nın eski başkanı açıkladı

Kısa Dalga’ya konuşan dönemin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Osman Birsen, borsada işlemleri neden durdurduklarını şöyle anlattı:

“Ekonomik açıdan büyük etkileri olabilecek bir depremdi. O sabah hızlı bir şekilde borsa yönetim kurulunu topladık, şirketler ve yatırımcılar açısından durum tespiti yaptık. Bazı konuların netleşmesini beklemenin işlemler açısından faydalı olacağını düşündüğümüz için kapatma kararı verdik. Eleştirenler de oldu ama bu kararın faydaları görüldü.”

İlk günkü satışları ‘kredili hesaplar’ nedeniyle anlamak mümkün. Ancak ikinci ve üçüncü gündeki işlemler spekülatiftir. Sert bir şekilde aşağı indirilen borsada panikle satılan her hisse birileri tarafından satın almıştır. İkinci gün depremdeki tablonun ağırlığı ölü ve yaralı sayılarına yansımaya başladığı halde borsa açık tutulduğu için BİST 100 endeksi yüzde 8.62 oranında değer kaybetti. Hisselerin çoğu taban oldu. Panik satışlar spekülatörlerin etkisiyle yayıldı.

Üçüncü gün, yani 8 Şubat sabahı 1 saat içerisinde endeks yüzde 7’nin üzerinde değer kaybedince Borsa yönetiminin aklı başına geldi. İşlemler 6 iş günü boyunca durduruldu. Oysa borsa hiç açılmadan 7 veya 10 işgünü kapalı kalsa, panik olmayacak, borsa açıldığında satışlar muhtemelen kredili hesaplarla sınırlı kalacaktı. Ama olmadı. Borsa’da 2,5 günlük -en hafif tabiriyle- ‘deneme yanılma’ uygulamasının sonucunda hisseler ağır kayba uğradı.

Deprem bölgesindeki 381 bin yatırımcı 3 gün boyunca işlem yapamadı. kimi canını yitirmiş, kimi iletişim imkanından mahrum kalmış, kimi yakınlarını kaybettiği için hisselerle uğraşacak durumda değildi. Borsa yatırımcılarının yüzde 10’unun işlem yapma kabiliyetini yitirmiş olması borsadaki tüm işlemlerin iptal edilmesi için çok önemli bir hukuki gerekçedir. Doğal afet yetmiyormuş gibi borsada kayba uğrayan, uğratılan depremzedelerin dava açma hakları saklıdır.

Borsa İstanbul’u açık tutarak küçük yatırımcıların hisselerinde değer kaybına yol açmak kabul edilemez. Hukuki sonuçları olacak bu işlemlerin bir an önce ortadan kaldırılması gerekir.