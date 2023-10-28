SPK'den bir şirketin daha halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret’in ilk halka arzına onay verdi. 1 TL nominal değerli paylar 10,97 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak halka arzın talep toplama tarihleri henüz netleşmedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret’in pay başına 10,97 liradan ilk halka arzını onayladı. Borsada MARBL kodu ile işlem görecek şirketin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Şirketin 180 milyon TL olan yeni sermayesi 228 milyon 600 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Tureks Turunç Madencilik, taslak izahnamede yer verdiği bilgilere göre halka arzdan elde edilecek geliri şu kalemlerini şu şekilde kullanacak

-Yüzde 40 finansman maliyetlerinin azaltılması

-Yüzde 20-30 fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımı ve yeni teknolojik yatırımlar

-Yüzde 30-40 işletme sermayesi

SPK haftalık bültenine göre, kurul Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayinin 162 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Sun Tekstil Sanayi Ticaretin 339 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaretin 800 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerlerin toplam 20 milyar lira, Koç Fiat Kredi Finansmanın 650 milyon lira, İntegral Yatırım Menkul Değerlerin 200 milyon lira, Cerean Enerjin 315 milyon lira, Pasha Yatırım Bankasının ayrı ayrı 1 milyar lira ve 50 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaretin pay başına 10,97 liradan ilk halka arzını onayladı.