Can Tanrıyar ilk önce Muhammet Yakut'u satmış Sacit Aslan açıkladı

Magazin dünyasının ünlü ismi Sacit Aslan Canrı Tanrıyar’ın Muhammed Yakut’u mahkemede tanımadığını söylediğini ve sattığını iddia etti.

Can Tanrıyar ilk önce Muhammet Yakut'u satmış Sacit Aslan açıkladı

YouTube’da çektiği videolarla gündem olan ve İspanya’da yakalanan Muhammed Yakut’un Can Tanrıyar ile işbirliği ortaya çıkmış ve Tanrıyar tutuklanmıştı.

Magazin dünyasının önemli ismi Sacit Aslan konuyla ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

Aslan yazısında Can Tanrıyar’ın mahkemede Muhammed Yakut’u tanımadığını söylediğini yazdı.

Devamında Aslan, “Değerli okurlar yine sıkı durun asıl turpun büyüğü heybede okuduğunuzda daha çok şaşıracaksınız.” diyerek gündemi sarsacak bir iddiada daha bulundu.

Can Efendi yazdığı mektuplarında hala ‘benim abim’ diyen Muhammed Yakut için; “Türkiye’ye döndüğünde asıl organizasyon içinde olanlar tarafından itirafçı yapılarak tüm suçu kendisine atacaklarını” iddia etmiş!” diyen Aslan, “Olacak iş değil! Yakut, Türkiye’ye dönecek ve tüm suçlamaları Can Efendiye yıkacakmış! Can da bunu öğrenmiş ve şimdiden kendince önlem alıyor! Yerseniz...! Sanayici abisi Muhammed Yakut’u anında hem de öyle böyle satmamış yani!” ifadelerini kullandı.

Aslan, Tanrıyar’ın mahkemede Muhammed Yakut'u tanımadığını hatta 2 kere görüştüğünü söylediğini öne sürdü.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhammed Yakut'un sosyal medyadaki video paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Can Tanrıyar'ın, Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca Tanrıyar'ın, Muhammed Yakut ile birlikte "fikir ve eylem birliği içerisinde bir başka kişiye yönelik nitelikli yağmaya teşebbüs eyleminde bulunduğu" iddia edildi. Bu tespitler sonrasında savcılığın talimatı üzerine Can Tanrıyar 3 gün önce Beşiktaş'taki evinden gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

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