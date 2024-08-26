Spor dünyasının acı günü. Bekir Yunus Uçar yaşamını yitirdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar geçirdiği kalp krizi soncu 51 yaşında yaşamını yitirdi. Uçar'ın ölüm haber spor camiasını yasa boğdu.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bekir Yunus Uçar'ın cenazesi yarın Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
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