Salda Gölü’ne giren genç geri dönemedi

Kaynak: İHA
Salda Gölü’ne giren genç geri dönemedi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinden 5 arkadaşıyla birlikte gezmeye gelen genç yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinden 5 arkadaşı ile birlikte Salda Gölü'ne gelen 18 yaşındaki Hıdır Solkol göle girmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan Doğanbaba plajında arkadaşları ile birlikte gölde yüzmeye başladı.

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Bir süre sonra Hıdır Solkul’un çırpındığı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. O sırada vatandaşlar tarafından Hıdır Solkol baygın bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından uzun süre boyunca yapılan müdahaleye rağmen Hıdır Solkol yaşamını yitirdi.


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