Salda Gölü’ne giren genç geri dönemedi

Olay, öğle saatlerinde Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinden 5 arkadaşı ile birlikte Salda Gölü'ne gelen 18 yaşındaki Hıdır Solkol göle girmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan Doğanbaba plajında arkadaşları ile birlikte gölde yüzmeye başladı.

Bir süre sonra Hıdır Solkul’un çırpındığı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. O sırada vatandaşlar tarafından Hıdır Solkol baygın bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından uzun süre boyunca yapılan müdahaleye rağmen Hıdır Solkol yaşamını yitirdi.



