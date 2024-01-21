Fenerbahçe Galatasray'ın eski yıldızını transfer ediyor

Kaynak: Fotomaç
Fenerbahçe Galatasray'ın eski yıldızını transfer ediyor
Bu sezon Pendikspor'da harikalar yaratan Erencan Yardımcı Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Bonucci ve Krunic’i transfer ederek ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor’da herkesi büyüleyen Erencan Yardımcı için önümüzdeki günlerde ilk teklifini yapacak.

Haberde ayrıca Eyüpspor başkanı ile yakın ilişkileri bulunan Ali Koç’un transferde kolaylık isteyeceği ifade edildi.

Galatasaray altyapısında yetişen Erencan Yardımcı Pendikspor formasıyla çıktığı 17 maçta 6 gol kaydetti.

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