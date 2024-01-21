Attila Szalai Hoffenheim'da tutunamadı

Sezon başında Fenerbahçe’den Hoffenheim’a transfer olan Attila Szalai buradan da ayrıldı.

Bundesliga ekiplerinden Freiburg Macar oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Transfere dair açıklamalarda bulunan Freiburg'un sportif direktörü Klemen Hartenbach, “Mevcut durumumuz için çok iyi bir çözüm bulduk, Attila, uluslararası deneyime sahip ve bize hemen yardımcı olacaktır, birlikte geçireceğimiz zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

PERFORMANSI

Hoffenheim’de sadece 5 maçta forma giyen Attila Szalai gol yada asist üretemedi.