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Şükrü Özyıldız'dan kötü haber

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın spor salonunda talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenildi. Özyıldız'ın ayağının kırıldığı ve ayağının bandaja alındığı ifade edildi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:42
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Spor salonunda talihsiz kaza! Şükrü Özyıldız korkuttu

Şükrü Özyıldız'dan kötü haber
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Her zaman sporunu aksatmayan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'dan kötü haber geldi. Spor yaparken ayağı kırılan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.

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Ünlü oyuncunun yakın çevresi talihsiz kazayı doğrularken kırılmanın söz konusu olmadığını ve Özyıldız'ın ayağının bandaja alındığını ifade etti.

Oyuncu Şükrü Özyıldız, meslektaşı Büşra Cebe ile Etiler'de görüntülenmiş ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.


 

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