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Şükrü Özyıldız gönlünü meslektaşına kaptırdı

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın meslektaşı Büşra Cebe ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:59
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Oyuncu Şükrü Özyıldız gönlünü meslektaşı Büşra Cebe’ye kaptırdı

Şükrü Özyıldız gönlünü meslektaşına kaptırdı
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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe ile objektiflere yakalandı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Önceki gün Etiler’deki bir mekanda buluşan ikili, yaklaşık üç saat sohbet etti.

Mekan içerisinde ara ara Şükrü Özyıldız’ın yanağını okşayan Cebe, çıkış kapısında görüntülendiğini fark edince şaşırdı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Şükrü Özyıldız’ın mekan çıkışı koluna giren Büşra Cebe, objektiflerin kendilerine yöneltildiğini fark edince panikledi. Sevgilisinin kolunu bırakan Cebe, şaşkınlık içerisinde ne yapacağına karar veremedi.

"YAKALANDIK!"

"Yakalandık!" dediği duyulan Cebe’nin aksine Şükrü Özyıldız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
"Birliktelik hayırlı olsun, ne zamandır berabersiniz?" sorusuna Özyıldız, "Teşekkür ederim arkadaşlar” diye geçiştirdi.
 

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