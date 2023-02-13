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Altınordu şampiyonluk formasını satışa çıkardı

Altınordu, Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e yükseldiği 2002-2003 sezonunda tüm takım oyuncularının imzaladığı formayı depremzedeler için satışa sundu.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 14:32
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Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu şampiyonluk formasını satışa sundu

Altınordu şampiyonluk formasını satışa çıkardı
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Altınordu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Amatör Lig’den 3. Lig’e yükseldiği formayı afetzedeler için satışa sunduğunu duyurdu.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “2002-2003 ‘ün Amatör Lig’den 3. Lig’e yükseldiğimiz sezonun tüm takım oyuncularının imzaladığı forma satışa sunuldu.

Altınordumuzun alt yapısından yetiştikten sonra A Takımımıza yükselen eski oyuncularımızdan Erman Tügezim, 3. Lig’e yükselmiş olduğumuz imzalı formayı depremzedelerin yararına koleksiyonundan Sait Altınordu Tesislerimize iletti.

Eski oyuncumuzun talebi doğrultusunda imzalı şampiyonluk formamız 15 bin TL’den satışa sunuldu. İmzalı 3. Lig şampiyonluk formamızı almak isteyen ilk yardımseverin, TR42 0006 2001 5280 0006 6988 08 nolu IBAN hesabına ücreti yatırması gerekmektedir.

Yardım ücretini yatıran kişi veya kurum temsilcisi; imzalı Amatör Lig'den 3. Lig'e yükseldiğimiz sezon şampiyonluk formamızı Sait Altınordu Tesislerimizden bizzat alabilecek veya kargo ile yardımsever kişinin adresine göndereceğiz” denildi.

 

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