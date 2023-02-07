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Kahramanmaraşlı futbolcu Taner'in ölümüyle kahreden detay ortaya çıktı

Kahramanmaraş'tan acı haber geldi. 3 hafta önce Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan 25 yaşındaki sağ bek Taner Kahriman, şehirde yaşanan depremde yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:04
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Enkazdan yaralı çıktı. Tedavi edilirken öldü

Kahramanmaraşlı futbolcu Taner'in ölümüyle kahreden detay ortaya çıktı
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Türk futbolunun acı günü. Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen 25 yaşındaki sağ bek Taner Kahriman hayatını kaybetti.
3 hafta önce Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan oyuncu, depreme kulüp tesislerinde yakalandı.
Enkaz altından yaralı çıkarılan Taner Kahriman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI HABERİ KULÜP DUYURDU

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'da altyapı patentli oyuncusunun vefatı sonrasında, "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik.
Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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