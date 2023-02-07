Kahramanmaraşlı futbolcu Taner'in ölümüyle kahreden detay ortaya çıktı

Türk futbolunun acı günü. Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen 25 yaşındaki sağ bek Taner Kahriman hayatını kaybetti.
3 hafta önce Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan oyuncu, depreme kulüp tesislerinde yakalandı.
Enkaz altından yaralı çıkarılan Taner Kahriman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ACI HABERİ KULÜP DUYURDU
İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'da altyapı patentli oyuncusunun vefatı sonrasında, "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik.
Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.