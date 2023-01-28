28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İzmir'de puanlar paylaşıldı: Altınordu ile Boluspor berabere kaldı

İzmir'de puanlar paylaşıldı: Altınordu ile Boluspor berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 18:30
Takip Et

Altınordu evinde bir puana razı oldu

İzmir'de puanlar paylaşıldı: Altınordu ile Boluspor berabere kaldı
+
Aa
-

Altınordu ve Boluspor Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Boluspor, 58. dakikada Dino Ndlovu'nun golüyle öne geçti. Altınordu, 90+2. dakikada Ahmet İlhan Özek'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
 

PENALTI TEKRARLANDI

Altınordu'da 90. dakikada penaltı atışını kullanan Metehan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine atış tekrarlandı. Topun başına geçen Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Bu sonucun ardından Boluspor 34, Altınordu ise 17 puana yükseldi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
3
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
4
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
﻿FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
﻿FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
﻿İki savaş uçağı düştü
﻿İki savaş uçağı düştü
﻿İki savaş uçağı düştü
﻿Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿İki sahte diş hekimi yakalandı
﻿İki sahte diş hekimi yakalandı
﻿İki sahte diş hekimi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.