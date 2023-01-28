İzmir'de puanlar paylaşıldı: Altınordu ile Boluspor berabere kaldı

Altınordu ve Boluspor Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Boluspor, 58. dakikada Dino Ndlovu'nun golüyle öne geçti. Altınordu, 90+2. dakikada Ahmet İlhan Özek'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
PENALTI TEKRARLANDI
Altınordu'da 90. dakikada penaltı atışını kullanan Metehan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine atış tekrarlandı. Topun başına geçen Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Bu sonucun ardından Boluspor 34, Altınordu ise 17 puana yükseldi.
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