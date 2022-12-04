Altay Boluspor'a fark attı

Altay, Spor Toto 1.Lig'in 16.haftasında evinde Boluspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1 kazandı.
Altay'ın gollerini 13.dakikada Salih Sarıkaya, 23.dakikada Eren Erdoğan, 40.dakikada İbrahim Öztürk, 90+1'de penaltıdan Paixao ve 90+2'de Zeki Yıldırım kaydetti.
Konuk ekibin tek golünü 27.dakikada I. Balde attı.
Bu sonuçla Altay puanını 21'e yükselterek 11.sıraya yerleşti. Boluspor 25 puanla 7.sırada kaldı.
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