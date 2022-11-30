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Göztepe-Altay maçında gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:24
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Göztepe-Altay maçında çıkan olaylarda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Göztepe-Altay maçında gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki ifade işlemi tamamlanan şüphelilerin sevki sırasında geniş güvenlik önlemi alındı.

Adliyeye götürülen şüpheliler arasında Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E, ambulans sürücüleri A.G. ve H.K. de yer aldı.

Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E'nin emniyetteki ifadesinde, fişeği hedef gözetmeksizin attığını, bundan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
Gürsel Aksel Stadı'ndaki 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A, Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E, fişekleri özel ambulansla stada soktuğu kamera kayıtlarıyla tespit edilen ambulans sürücüleri A.G. ile H.K'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

ALTAY KALECİSİNİ YARALAYAN TUTUKLANMIŞTI
Şüphelilerden kaleci Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A, 28 Kasım'da adliyeye sevk edilmiş, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcılığı, şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildirmişti.

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