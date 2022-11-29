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İzmir derbisinde stada bu yanıcı ve patlayıcılar sokuldu

Olaylı İzmir derbisinde stada sokulan patlayıcı ve yanıcı maddeler görüntülendi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:33
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Göztepe'nin Altay ile oynadığı maçta stada bu yanıcı ve patlayıcı maddeler sokuldu

İzmir derbisinde stada bu yanıcı ve patlayıcılar sokuldu
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İzmir derbisinde ambulans şoförünün patlayıcı ve yanıcı maddeleri stada soktuğu ortaya çıkmıştı.

TRT Haber, stada sokulan fişek ve patlayıcıları görüntüledi. Muhabir Cihat Sönmez, patlayıcılarla ilgili bilgileri canlı yayında paylaştı.
İşte patlayıcı ve yanıcılar;

AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
A.G, maçtan 1 gün önce buluştuğu taraftar grubunun, stada işaret fişeklerini götürmeye karar verdiğini, bunun içinde kendisini görevlendirdiklerini söyledi.  
4 şüpheli, fişekleri Kemeraltı'ndan aldıktan sonra çanta içerisinde ambulans şoförüne teslim etti. O da planladıkları gibi ambulansın aranmamasından yararlanarak fişekleri içeri aldı.

Ambulans şoförü ifadesinde, "Bana gelip teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Sonra fişekleri içeriye aldım, misafir takımın tuvaletinden biri gidip alacaktı. Onu kimin aldığını bilmiyorum" dedi.  

İçeride bir taraftar çantayı alarak fişekleri taraftarlara dağıttı.

Gözaltındaki ambulans şoförünün 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu, sürücünün daha önceki maçlar sırasında olay çıkardığı da belirlendi. 

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İzmir'de Göztepe- Altay derbisinin tatil edilmesine yol açan olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor.

Maç sırasında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı. Zanlının yaralamak için kullandığı köşe direği de 'silah' olarak nitelendirildi.

Maç sonrası İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Şüpheliler arasında stadyuma işaret fişeklerini soktuğu kameralarla belirlenen ambulans şoförleri de bulunuyor.

Şoförlerinin bağlı bulunduğu özel ambulans şirketi hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma da başlatıldı.

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doğrucu davut
29.11.2022 14:39
ya bu gibi şeyleri imal ettirirseniz ulu ortada sattırırsanız, sonuç ne bekliyordunuz patlayınca güllermi saçılacaktı etrafa, yasaklayın başka işmi yok  
 
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