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Squid Game'in yıldızı O Yeong-su'ya taciz suçlaması

Altın Küre ödüllü oyuncu 78 yaşındaki Güney Koreli oyuncu O Yeong-su, cinsel tacizle suçlandı. Ünlü oyuncu ise hakkında ortaya atılan iddiaları reddetti.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:16
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Squid Game'in oyuncusu O Yeong-su'ya cinsel istismar suçlaması

Squid Game'in yıldızı O Yeong-su'ya taciz suçlaması
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Sevilen Netflix dizisi Squid Game'de Oh Il-nam karakterini canlandıran 78 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Oh Yeong-su, cinsel tacizle suçlanıyor. O Yeong-su ise iddiaları reddetti. 

BBC'nin aktardığına göre, cinsel tacize maruz kaldığını iddia eden kadın ilk olarak geçen yıl aralık ayında polise şikayette bulundu. Dava dosyası, O Yeong-su aleyhine herhangi bir suçlama yapılmadan nisan ayında kapatıldı. Suwon'daki savcılık ofisi, Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı.

Ünlü oyuncu daha önce iddialar hakkında kadının ellerini tuttuğunu ifade ederek kadından özür dilemişti. Ancak özür dilemesinin tüm iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediği de vurgulamıştı.
 

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