Emekliye ne kadar zam gelecek yarışması. Sizce emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşları art arda gelen zamlar sonrası adeta buhar oldu. 2024 itibariyle memur ve emekli maaşları zamlanacak.

Yeni yılda gelecek zamla ile emekliler belki de bir nebze de olsa rahatlayacak. Peki sizce emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

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Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin gözü hesaplamalara çevrildi. Öte yandan Aralıkta enflasyonun yüzde 3 çıkması halinde Ocak’ta emekli aylıklarına yüzde 37.67 zam yapılacağı ve en düşük emekli aylığı 10.300 TL olacağı iddia edildi.