Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından memur ve emeklinin ocak ayı zammı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından memur ve emeklinin ocak ayı zammı ortaya çıktı
Merkez Bankası bugün Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23’ten yüzde 65,39’a düştü. Bu da memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını etkiledi.

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Enflasyon, temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda yüzde 3,28 artış gösterdi. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 33,64 enflasyon farkı almasını sağladı.

Memurların enflasyon farkı ise farklı bir şekilde hesaplandı. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birlikte düşünüldüğünde, 5 aylık memur zammı yüzde 44,89 oldu. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra kesin zam oranı belli olacak. 5 aylık enflasyon verisi de eklenerek, memur ve emekli maaşlarına ocakta yapılacak zamlar belirlenecek.

Merkez Bankası, gerçek sektör, finansal sektör ve uzmanlardan oluşan 71 kişiyle yaptığı "2023 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni duyurdu. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23’ten yüzde 65,39’a indi.

Yüzde 65’lik enflasyon gerçekleşirse, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 37.76, memur ve memur emeklilerine yüzde 49.45 zam verilecek. Bu da en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 10.332 lira, en düşük memur aylığının ise 32.879 lira olacağı anlamına geliyor.

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