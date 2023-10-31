Şükran Ovalı cesur pozlarını paylaştı. Eşi Caner Erkin'in yorumu dikkat çekti

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından peş peşe cesur pozlarını paylaştı. Ovalı’nın pozlarına eşi dayanamadı.

Menajerimi Ara, Bez Bebek, Leyla ile Mecnun, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Şükran Ovalı, oyunculuğuyla olduğı ladar güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Uzun yıllardır futbolcu Caner Erkin ile evli olan Ovalı'nın bu evlilikten Mihran Ela isminde bir kızı bulunuyor.

Son olarak Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Derya karakteri ile ekranda boy gösteren Şükran Ovalı cesur pozlarıyla beğeni topladı.

Siyah derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozları siyah kalp emojisi ile peş peşe paylaşan oyuncunun gönderisine yorum ve beğeni yağdı.

Eşi Caner Erkin ise eşinin cesur pozları karşısında sessiz kalamayarak “Aşksın be aşk” yorumunu yaptı.