Suların çekilmesiyle ortaya çıktı. 40 yıl önce su altında kalmıştı

Kahramanmaraş’ta Menzelet Barajı’nın altında kalan eski köy suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

KAYNAK: İHA
Suların çekilmesiyle ortaya çıktı. 40 yıl önce su altında kalmıştı

Kahramanmaraş’ta 40 yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Şadalak köyü, azalan yağışlar ve ortaya çıkan kuraklık neticesinde yeniden gün yüzüne çıktı.

Yerleşim bölgesinde yer alan ev, mezarlık ve çeşme gibi yapıların kalıntıları dron ve aktüel görüntülerle kaydedildi.

Esrarengiz görüntülerin ortaya çıktığı bölge Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi yol güzergahı üzerinden de seyredilebiliyor. Geçmişte önemli konuma sahip bölgede tarihi kaleler ve Ali Kayası manzaralı Menzelet Barajı yer alıyor.

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TARİHİ KALELER MEVCUT

Avcılar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, eskiden bölgenin Şadalak köyü diye geçtiğini belirterek, "1987 yılında barajların yapılmasıyla bölge halkı çeşitli yerlere gönderildi. Yine de birkaç ev mevcut. Görüldüğü gibi bölgemizde su kısıtlı.

Her yıl bu dönemde yağışların azlığı nedeniyle Menzelet Barajı’nın su seviyesi düştü.

Haliyle suların çekilmesiyle beraber eski evlerin yerleri gün yüzüne çıktı. Aslında geçmişte önemli bir noktaydı burası ve Kayseri yolu bu güzergahtan geçiyordu. Eski evler, tarihi kaleler ve Ali Kayası da mevcut" ifadelerini kullandı.

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