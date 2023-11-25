Yolcu vapurundan denize düştü. Kadıköy-Beşiktaş seferinde yaşandı

Denizde can pazarı...Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi ölüm ile yaşam arasındaki o ince cizgiye atılan can simidiyle tutundu. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

Olay Kadıköy açıklarındaki olay dün meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. İşte bu saniyeden itibaren korku dolu dakikalar yaşanmaya başlandı.

Denize düşen vatandaşa hemen bir can simidi atıldı. Durum Kıyı Emniyetine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri vatandaşı denizden çıkardı. O anlar bir vatandaş cep telefonu ile görüntülendi.

Kamera kaydından, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.