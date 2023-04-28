Süleyman Soylu 14 Mayıs seçimlerine ‘siyasi darbe girişimi’ dedi. Demokrasi sadece AKP kazanınca mı oluyor?

Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbesi ile 14 Mayıs seçimlerini karşılaştırdı. Soylu 14 Mayıs için "siyasi darbe girişimi" dedi.

Süleyman Soylu 14 Mayıs seçimlerine ‘siyasi darbe girişimi’ dedi. Demokrasi sadece AKP kazanınca mı oluyor?

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs seçimlerini 15 Temmuz darbesine benzetti. Soylu, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" ifadelerini kullandı.

Fatih'te, İstanbul İlim ve Kültür Vakfını ziyaret eden Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi ile 14 Mayıs seçimlerini bağdaştırdı.

ANCAK BÖYLE BİR YÖNTEMLE TÜRKİYE’Yİ ELE GEÇİREBİLECEKLER

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, halkın sokağa dökülmesi karşısında başarısız olduğunu söyleyen Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" dedi.

Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin kolay bir seçim olmadığına işaret etti ve "Bu seçim, herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim, herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Onun için bütün birikimimizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar, nereye dokunmuşsam, her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir" dedi.

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