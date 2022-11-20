﻿Dokunulmazlık kalkanı ve Soylu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesini sunan Bakan Süleyman Soylu, seçilmiş milletvekillerine ve CHP liderine öyle hakaretler yağdırdı ki 53 yıllık gazetecilik hayatımda asla duymadım…

Meclis'in resmî tutanağını tarayarak Soylu'nun milletvekillerine yönelik hakaret sözlerini tek tek çıkarttım.

İşte Soylu'nun sözleri:

-PKK'nın adını anmadan, tasmasını tutan sahibinin adını anmadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz.

-Elini kaldırma! Otur yerine! Terörist bozuntusu!

-FETÖ'cülerden çok bilgi alıyorsun!

-FETÖ taktiği bunlar.

-Tam bir FETÖ ağzısın.

-Tam FETÖ taktiği.

-Tam bir FETÖ ağzısın. Tam bir FETÖ ağzısın.

-Terbiyesiz adam! Böyle parayı basanın sahibi olduğu bir adamsın sen. O kadar haysiyetsizsin!

-Sen satılık bir adamsın!

-Kara parayı aklayan da şerefsizdir, uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir; bu kadar basit…

Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar hiçbir Bakan bir Ana Muhalefet lideri de olan CHP Genel Başkanı'na böyle bir hakarette bulunmadı, bulunamadı…

Soylu'nun bu sözünden sonraki diyalogları da özetliyorum:

Engin Özkoç (CHP Meclis Grup Başkanvekili) - Sensin şerefsiz!

-Soylu: Kılıçdaroğlu şerefsizdir, hadi bakalım; ispat etmeyen şerefsizdir hadi bakalım.

Tuncay Özkan (CHP) - Sensin şerefsiz!

Cavit Arı (CHP ) - Sensin şerefsiz !

-Soylu: İspat etmeyen şerefsizdir.

Özkoç - Sensin şerefsiz!

-Soylu: İspat etmeyen şerefsizdir. Kara parayı, uyuşturucu parasını ispat etmezseniz şerefsizsiniz, bin kere şerefsizsiniz, on bin kere şerefsizsiniz.

-Bu memleket sizin FETÖ'cülüğünüzle, PKK'cılığınızla, terör örgütlüğünüzle beraber yarına gidecek memleket değil; hadi oradan.

Özkoç - Kara parayı aklayan şerefsizdir! "Onun önünde şu vardı." Bakın, şimdi gözünüzün içine bakarak söylüyorum: Önüne bir şey koyarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan için bu lafı kullansam orada oturur musunuz?

Başkan Cevdet Yılmaz - Değerli arkadaşlar, şimdi arkadaşlarımız öyle bir teklifte bulunuyor bana; Komisyon Başkanı olarak ben bunu uygun görüyorum, diyorlar ki: 'Şerefsiz' ifadesini herkes çıkarsın, buna davet edin." Davet ediyorum.

Buyurun Sayın Bakanım.

-Soylu: Sayın Başkan, benim söylediğim söz: "Bize yapılan iftirayı, devlete yapılan iftirayı, polise, askere, jandarmaya yapılan iftirayı ispat etmeyen şerefsizdir."

Tuncay Özkan - Sen kim, devlet kim!

Yıldırım Kaya - Şerefsiz, özür dile Sayın Kılıçdaroğlu'ndan

Süleyman Girgin (CHP)- Devlet sen misin ya?

-Soylu: Ben sözümün arkasındayım…

Özkoç - Biz eleştiremeyecek miyiz?

-Soylu: Ya, senin bir zekâ problemin var ya, hakikaten bir zeka problemin var.

Değerli okurlarım,

Soylu'nun hakaretlerini okudunuz.

Yazarken inanın benim yüzüm kızardı.

"Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz" sözü tam da Soylu'ya uygun hale geldi.

Soylu bu cesareti Erdoğan ve Bahçeli'nin anayasaya koyduğu şu hükümden alıyor:

-Ömür boyu dokunulmazlık…

Dünyada eşi benzeri görülmeyen ömür boyu dokunulmazlık kalkanı milletin seçtiği milletvekillerinde yok ama ucube Tek Adam Rejiminde cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanlara var…

Yüzde Divan'a göndermek için Meclis'te 360 milletvekilinin soruşturma komisyonu kurulması için "evet" oyu vermesi şart.

Eğer bu sağlanır, komisyon "Yüce Divan" kararı alırsa bu kez de genel kurulda 400 milletvekilinin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

İşte bu kalkan Soylu'ya hakaret serbestliği sağlıyor…

Dokunulmazlık kalkanından paçayı sıyırabilirsin de kul hakkından paçayı nasıl sıyıracaksın Süleyman Soylu?

Şunu da ekleyeyim:

İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturmasının güvencesi haline gelen MHP lideri hakkında Soylu dedi ki;

-"Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin devlet hassasiyetinden güç alan Cumhur İttifakı…"

Keşke şunu da ekleseydi de Bahçeli'ye olan vefasını ortaya şöyle koysaydı:

-Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin himayesi sayesinde bakanlığımı sürdürüyorum…