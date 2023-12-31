Soylu AKP’lilere “Hepiniz sayemde vekil oldunuz” dedi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile AKP’den milletvekili olan bakanlar arasında yer aldı. Kulislerde Soylu’nun AKP’li vekillere söylediği ilginç yorum konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürpriz kararıyla büyükşehirlerden aday gösterilen 15 bakan da milletvekili olarak Meclis’te görev yapmaya başladı. Bakanların milletvekili yapılması kararı, “Meclis’te güçlü temsil”, “seçim sürecine dinamizm kazandırmak”, “Kamuoyuna değişim mesajı” vermek olarak yorumlanmıştı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Erdoğan’ın bu kararını, “Başta İçişleri Bakanı olmak üzere bazı bakanlarla yolları ayırmak istiyor. Kırgınlık yaratmamak için böyle toplu bir değişime gitti” şeklinde değerlendirenler de oldu. Meclis kulislerine bakılırsa bu değerlendirmeyi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynen paylaşıyor. Öyle ki Soylu’nun milletvekili olan bazı eski bakanlarla sohbet sırasında esprili şekilde, “Sayemde hepiniz milletvekili oldunuz” diye takıldığı anlatılıyor.