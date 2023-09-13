Süleyman Soylu neden sessiz?

31 Ağustos 2016-4 Haziran 2023 döneminde Tek Adam Rejiminin İçişleri Bakanı idi Süleyman Soylu.

Aşağılayıcı hakaretlerini CHP liderine yağdırırken yüzü kızarmaz, hiç utanmazdı Soylu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’taki şehit cenazesi sonrası linç edilmesine ramak kalan o gün güvenlikten sorumlu sarayın bakanı idi Soylu.

Öyle Soylu dönemi yaşandı ki…

Örneğin;

Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz’ı (SBK) bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlığa çağırıp "hakkında dosya hazırlandığını söyleyerek yurt dışına kaçması için uyardığı" öne sürdü.

Korkmaz eşi ile birlikte 5 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'yi terk etti.

2 Mayıs 2021 tarihinde hakkında açılan soruşturmalar tamamlanan Korkmaz'ın 6 şirketi üzerinden 132 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Avusturya, “kara para aklama, resmî belgede sahtecilik ve dolandırıcılık” suçlamaları olan Sezgin Baran Korkmaz'ı Amerika’ya teslim etti

Örneğin;

O Soylu ki tam bir FETÖ yandaşı ve hayranıydı.

Duayen siyasetçi Hüsamettin Cindoruk şöyle demişti:

-“2009 yılındaki Demokrat Parti (DP) genel başkanlığı seçim yarışında Gülen Cemaati’nin Zaman gazetesi Soylu'yu destekledi.”

Bahçeli, Fethullah Gülen’i eleştirince Soylu şöyle demişti:

-"Sayın Gülen dünyada önemli açılımlarda bulunuyor. Devlet Bahçeli tarihî bir hata yaptı. Gülen çok mümtaz bir şahsiyet...”

Soylu FETÖ’nün Samanyolu TV Haber kanalına çıkarak şöyle demişti:

-“Fethullah Gülen ve Savcı Zekeriya Öz, milletin temel değerleridir…”

2009’da Oda TV, eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya ait bir ses kaydının internette paylaşılmasını eşgüdümlü bir hareket ve Süleyman Soylu'nun Gülen Cemaati ile yakın ilişkileri olduğunu iddia etti.

Say say bitmez Soylu hakkındaki iddialar.

Örneğin;

Organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sedat Peker tarafından 13 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan videoda Süleyman Soylu'nun Bakanlık rütbesini kullanarak Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan üzerinde bir zanlıyı serbest bırakması için baskı kurduğu ve bu nedenle Çalışkan'ın intihar ettiği iddia edildi.

Soylu Twitter üzerinden verdiği cevapta Sedat Peker'in iddialarının yalan ve iftira olduğunu belirtti.

Ancak Peker, gazeteci Özışık aracılığıyla Soylu'nun kendisiyle pazarlık yaptığını açıkladı.

Örneğin;

30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş’in siyasi suikast ile öldürülmesi soruşturması.

Sanıklardan Tolgahan Demirbaş eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden gözaltına alındı

Soylu’nun bakanlığında Demirbaş’ın, Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evden gözaltına alınması sırasında polislerin tuttuğu tutanak kayboldu.

Soruşturma dosyasına Kılavuz dahil edilemedi.

Ve Erdoğan İçişleri Bakanlığı’ndan azlederek Soylu’yu milletvekili yaparak bakanlığa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı atadı.

Yerlikaya göreve başladıktan sonra çok çarpıcı bir gözaltı yaşandı.

Kaplan grubu olarak bilinen suç örgütünün başı Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alındı daha sonrasında çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre;

Kaplan soruşturmasında 2. Sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç de gözaltına alındı.

Başkomiserlikten ayrılarak avukatlık yapan U.K isimli eski polis dahil gözaltına alınanların sayısı 29 oldu.

Değerli okurlarım,

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu seçilseydi anlaşılan o ki kara ilişkiler, mafyalar, kara para aklamalar tek tek ortaya çıkacaktı.

Ancak bir şans daha var:

1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olunca 1990 yılında kaymakamlığa atanan ve 33 yıl sonra İstanbul valiliğinden İçişleri Bakanlığı’na atanan Ali Yerlikaya.

Bakan Yerlikaya, cesur ve kararlı uygulamalarına siyaset değil devlet adamı olarak devam eder ve engellenmezse umarım daha nice operasyonlar yapılır.