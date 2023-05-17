Süleyman Soylu’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na: Pat pat Kemal

AKP ilk tur seçimini önde kapatınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na “pat pat Kemal” diyerek seslendi.

Süleyman Soylu’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na: Pat pat Kemal

AKP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'ndan partililerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada, "Kıymetli dava arkadaşlarım; Çok çalışacak ve gayret göstereceğiz. 14 Mayıs’ta, demokrasi ve hukuk bayrağımızı nasıl dalgalandırmışsak, 28 Mayıs'ta, Recep Tayyip Erdoğan bayrağını da aynı şekilde dalgalandıracak ve Türkiye Yüzyılı'na güçlü ve emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

"PAT PAT KEMAL'E DE BİR CEVAP VERECEĞİZ İNŞALLAH"
Kılıçdaroğlu'nun masaya vurarak yaptığı açıklamaya göndermede bulunan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi masaya burarak "Kıymetli dava arkadaşlarım çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz ve masaya vuran 'Pat pat Kemal'e de bir cevap vereceğiz inşallah" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ertesi gününde sosyal medya hesabından bir video paylaşmış, masaya vurarak yaptığı açıklamada "Buradayım! Sonuna kadar mücadele edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı. Masaya elini vura vura konuştu. Sonuna kadar buradayım
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