Kılıçdaroğlu çiftçilere müjdeyi sosyal medyadan ulaştırdı. "SMS ile gönderecektim engel oldular"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından çiftçilere seslendi. BTK'nin SMS kararına da gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu çiftçilere müjdeyi sosyal medyadan ulaştırdı. "SMS ile gönderecektim engel oldular"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçilere yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu BTK'nin kendisi için getirilen SMS yasağını da hatırlatarak "Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZE ULAŞTIRALIM"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

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"Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular. Size Söz! Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak. Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım."

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