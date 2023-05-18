Soylu, Bekir Ağırdır’ı hedef gösterdi: Bu adam bir mafya, Türkiye’ye operasyon çekiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamuoyu araştırma şirketi Konda’nın yöneticisi Bekir Ağırdır'ı hedef göstererek, "Türkiye’de bir anket mafyası var ve Türkiye’ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır" dedi.

Soylu, Bekir Ağırdır’ı hedef gösterdi: Bu adam bir mafya, Türkiye’ye operasyon çekiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100 Özel programında Pınar Işık Ardor ve Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtladı.

Soylu, isim vererek Konda Araştırma yöneticisi Bekir Ağırdır'ı hedef aldı.

Anket firmalarıyla ilgili bir soru üzerine "Türkiye'de bir anket mafyası var ve bu adam bir mafya" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“BU ADAM TÜRKİYE’YE OPERASYON ÇEKİYOR”

"Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye’de maalesef Konda ve daha önce sahibi değildi belki şimdi sahibidir... Bir anket mafyası var ve bu adam bir mafya. Bekir Ağırdır. Ve bu adam Türkiye’ye operasyon çekiyor. Her seçimde operasyon çekiyor. Bir etkisi var mı? Hiçbir etkisi yok. Olsaydı çıkardı. Ama bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu kadar açık ve net. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır. Bir araştırma, deneğinizi ve örneğinizi iyi şekilde bulduğunuz andan itibaren yanılması +1, -1'dir. Diğeri bunun tamamen spekülasyon içeren, toplumu kandırmaya ve yanıltmaya yönelik bir anlayıştır. Bazı anket şirketleri de var ne para verirseniz size o sonucu getiriyorlar. Bunların hiçbirine bizim sapmamız olmadı bugüne kadar. Biz kendi kendimizi kandıran bir anlayışın sahibi değiliz. Biz İstanbul seçimine 7,5-8 puan önde girdik ve son hafta 1 puanla girdik. Düşen trende yakalandığınız andan itibaren geri çevirebilmeniz mümkün değil. Çeviremedik. Burada da getirdik belli bir noktaya kadar, aşamıyoruz. Çünkü bütün taraflar oturmuş, aşamıyorsunuz. Ekstra bir şey yapmanız lazım veya zamana ihtiyacınız var."

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