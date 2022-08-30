30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Sadece MEB'e yürümek istemişlerdi: Ankara'da öğretmenlere biber gazlı müdahale

Sadece MEB'e yürümek istemişlerdi: Ankara'da öğretmenlere biber gazlı müdahale

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, taban maaş hakkı ve temel taleplerini dile getirmek için Ankara'da buluştu. Taleplerini Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) iletmek için yürüyüş gerçekleştirmek isteyen sendika üyesi öğretmenlere Ankara Emniyeti biber gazı ile müdahale etti ve barikatla yürüyüşü engellemeye çalıştı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 16:23
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 16:26
Takip Et

Ankara'da öğretmenlere biber gazlı müdahale: Sadece MEB'e yürümek istemişlerdi

Sadece MEB'e yürümek istemişlerdi: Ankara'da öğretmenlere biber gazlı müdahale
+
Aa
-

Ankara'da TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi'nde birinci yaşını kutlayan Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, kutlamanın ardından basın açıklaması yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi.

Ardından sendika başkanı ve üyelerinden oluşan grup, Madenci Anıtı'na yürümek ve açıklamayı burada yapmak istedi. Polis, grubun bu talebine de izin vermedi. Sendika yürüyüşe geçmek için hareket etmek isteyince TMMOB binasının bahçesinde polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahalede 3 avukat, 2 öğretmen 5 kişi gözaltına alındı.

2 AVUKAT SERBEST BIRAKILDI

T24'ün Özel Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali'den aktardığına göre gözaltına alınan 9 kişi arasındaki 2 avukat serbest bırakıldı. Hâlâ TMMOB binası bahçesinde bulunduklarını belirten Edebali, polisin alandan grup grup çıkmalarına izin verdiğini söyledi. Gözaltına alınan arkadaşlarının hangi karakolda olduklarını öğrenmek ve yanlarına gitmek istediklerini ifade eden Edebali, polisin alandan çıkışları yavaş yavaş yaptığını sözlerine ekledi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ahmet
30.08.2022 16:38
MEB bağlı devlet okulların kadrolu öğretmenleri zannetim şaşırdım, meğer özel okul ögretmenleriymiş. Zira MEB kadrolu ögretmenler milli bayramlarda evlerine bayrak asmaya dahi korkuyorlar.  
 
Nesrin Kurnaz
30.08.2022 16:30
Geçenlerde haberlerde cübbeli sarıklı kişiler yürüyor yürüyüş yapıyor diye yazıyordu. Niye herkese eşit muamele yok sizce ?  
 
Insan
30.08.2022 16:25
20 yildir size yuruyorlar niye simdi kendinizi zora sokuyorsunuz ki secim sonra yine yuruler siz yorulmayin  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
3
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
4
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Emre Belözoğlu'ndan ülke puanı açıklaması
5
﻿Emre Belözoğlu'ndan ülke puanı açıklaması
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
6
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
﻿Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti. Sedat Peker retweet etti
7
﻿Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti. Sedat Peker retweet etti
﻿Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar: Yeni takımı belli oldu
﻿Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar: Yeni takımı belli oldu
﻿Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar: Yeni takımı belli oldu
﻿İzmir'de helikopter kazası. Kalkış esnasında yan yattı. Pervanesi yere çarptı iki kişi yaralandı
﻿İzmir'de helikopter kazası. Kalkış esnasında yan yattı. Pervanesi yere çarptı iki kişi yaralandı
﻿İzmir'de helikopter kazası. Kalkış esnasında yan yattı. Pervanesi yere çarptı iki kişi yaralandı
﻿Ajax'tan Manchester United'a 100 milyon Euro'luk transfer
﻿Ajax'tan Manchester United'a 100 milyon Euro'luk transfer
﻿Ajax'tan Manchester United'a 100 milyon Euro'luk transfer
﻿Uzmanından önemli açıklama:Rusya enerji savaşını kazanmıyor
﻿Uzmanından önemli açıklama:Rusya enerji savaşını kazanmıyor
﻿Uzmanından önemli açıklama:Rusya enerji savaşını kazanmıyor
﻿Burdur Yeşilova SYDV personel alacak
﻿Burdur Yeşilova SYDV personel alacak
﻿Burdur Yeşilova SYDV personel alacak
﻿Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı Portekiz yolunda
﻿Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı Portekiz yolunda
﻿Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı Portekiz yolunda
﻿Konya'da klasik otomobilli Zafer Bayramı kutlaması
﻿Konya'da klasik otomobilli Zafer Bayramı kutlaması
﻿Konya'da klasik otomobilli Zafer Bayramı kutlaması
﻿Osmaniye'de uçurumdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
﻿Osmaniye'de uçurumdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
﻿Osmaniye'de uçurumdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi personel alacak
﻿Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi personel alacak
﻿Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi personel alacak
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.