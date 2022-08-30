Sadece MEB'e yürümek istemişlerdi: Ankara'da öğretmenlere biber gazlı müdahale

Ankara'da TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi'nde birinci yaşını kutlayan Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, kutlamanın ardından basın açıklaması yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi.

Ardından sendika başkanı ve üyelerinden oluşan grup, Madenci Anıtı'na yürümek ve açıklamayı burada yapmak istedi. Polis, grubun bu talebine de izin vermedi. Sendika yürüyüşe geçmek için hareket etmek isteyince TMMOB binasının bahçesinde polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahalede 3 avukat, 2 öğretmen 5 kişi gözaltına alındı.

2 AVUKAT SERBEST BIRAKILDI

T24'ün Özel Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali'den aktardığına göre gözaltına alınan 9 kişi arasındaki 2 avukat serbest bırakıldı. Hâlâ TMMOB binası bahçesinde bulunduklarını belirten Edebali, polisin alandan grup grup çıkmalarına izin verdiğini söyledi. Gözaltına alınan arkadaşlarının hangi karakolda olduklarını öğrenmek ve yanlarına gitmek istediklerini ifade eden Edebali, polisin alandan çıkışları yavaş yavaş yaptığını sözlerine ekledi.