Süleyman Soylu’nun aracında 800 gram uyuşturucu yakalanan Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu’yla da fotoğrafı çıktı

Uyuşturucudan kara paraya kadar pek çok suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan isimlerle fotoğrafı ortaya çıkan Süleyman Soylu’nun bir suçluyla daha fotoğrafı ortaya çıktı.

Aracında 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi çıkan Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu’nun 4 Şubat 2018’de paylaştığı fotoğraf tekrar gündem oldu.

Zorlu, Soylu ile fotoğrafını paylaşırken, “Anadolu’nun yiğit ve mert evladı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yla birlikteyiz” notunu düşmüş.

UYUŞTURUCU KAZAYLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yeşilay Şube Başkanı Ahmet Zorlu Urfa’dan Kilis’e giderken kaza yapmış, araç Gaziantep’te tamirciye giderken uyuşturucu ihbarı yapılmış ve jandarma tarafından araçta yapılan aramada, 800 gram uyuşturucu, hassas terazi, tuşlu telefon ele geçirilmişti. Zorlu ise suçlamaları reddederken “Benim haberim yok, araç kiralık” diye ifade vermişti.

İŞTE SOYLU’NUN BERABER RESMİNİN ÇIKTIĞI BAZI İSİMLER

Thodex’in vurguncusu Fatih Faruk Özer’in 391 bin kişiyi 2 milyar dolarlık dolandırmıştı.

Almanya’da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, fuhuş gibi suçlardan aranan Almanyalı Osmanlılar Derneği yöneticisi Taner Ay Bulgaristan’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Süleyman Soylu’nun kara para aklamakla suçlanan ve Avusturya’da yakalanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına bindiği sırada çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Aleyna Çakır’ın katil zanlısı Ümitcan Uygun’un babasının Süleyman Soylu ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Suriye'de cihatçı terör örgütü El Nusra saflarında çarpışan terörist Emrah Çelik ile Soylu’nun fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Lüks araçta kokain çektiği görüntüleriyle gündem olan AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu ile Soylu’nun fotoğrafı ortaya çıkmıştı.