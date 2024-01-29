Süleyman Soylu ile fotoğrafı ortaya çıktı. Sözde 15 Temmuz gazisini pavyon paylaşımı ele verdi

Gazeteci Barış Terkoğlu ’15 Temmuz gazisi’ ilan edilen Metin Kolca ile ilgili bomba bilgiler aktardı.

15 Temmuz darbe girişimi günü Kırşehir’den Ankara’ya geldiğini anlatan ve ’15 Temmuz gazisi’ ilan edilen Metin Kolca’nın 14 Temmuz gecesi Ankara’da bir pavyonda olduğu ortaya çıktı.

Terkoğlu Kolca’nın Süleyman Soylu ile olan fotoğrafını da ortaya çıkardı. Gazeteci Terkoğlu, Kolca’nın aracıyla Sıhhiye Köprüsü’nü kapatıp köprüden düştüğünü anlattığını da belirtti.

Kolca haberlerde o gece neler olduğunu şöyle anlatmış:

15 Temmuz günü saat 21.30 gibi eve geldim. Normalde uyumam, yatsı namazı ezanı geç okunduğu için uyudum. Ben uykudayken eşim beni kaldırarak Genelkurmay Başkanının rehin alındığını ve Genelkurmay Başkanlığının önünde kalabalık olduğunu söyledi. (…) Cumhurbaşkanımız telefonla televizyona bağlanarak halkı sokağa çağırmıştı. (…) Eşimle vedalaşarak helalleştim. Kırşehir üzerinden Ankara’ya ulaştım. Saat 00.50 gibi Kızılay’a girdim.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİNDEN BİRİYMİŞ

Terkoğlu Kolca’nın aynı zamanda Nevşehir’de kendince düzen kurduğunu ve herkese ceza kestiğini, mafyacılık oynadığını söylüyor.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, yağma, tefecilik, gasp, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tehdit, uyuşturucu ticareti” gibi suçlamalarla örgütün 1 numarası ağabey Deniz Kolca 201 yıl hapis cezası aldı. Örgütün 2 numarası kardeş Metin Kolca ise 104 yıla hüküm giymişti.

Dolayısıyla Kolca, yargıya göre de bir mafya-çete yöneticisi.

Terkoğlu, aynı zamanda Kolca’nın bir süre tutuklu kalıp dışarı çıktığını, sosyal medya hesabından intikam paylaşımları yaptığını da açıkladı.

İŞTE SOYLU İLE FOTOĞRAFI: