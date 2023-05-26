Süleyman Soylu'nun gezisinde eliyle “kalp” yaptığı için bir genç gözaltına alındı

Üsküdar Şube Başkanı olan CHP'li Avukat Onur Cingil, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoyla bir gencin Süleyman Soylu'ya kalp işareti yapması nedeniyle yaka paça gözaltına alındığını iddia etti.

Süleyman Soylu'nun gezisinde eliyle “kalp” yaptığı için bir genç gözaltına alındı

Cingil'in paylaştığı videoda, genç bir yurttaşın "Adım İsmail, hayır hayır, yardım edin bana" şeklinde bağırdığı duyuldu. Ayrıca, videoyu çeken bir kadının, gencin sadece kalp işareti yaptığı için gözaltına alındığını belirtmesi dikkat çekti.

Onur Cingil, paylaşımında, "Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Üsküdar'daki gezisinde bu genç yurttaş sadece kalp işareti yaptığı için böyle yaka paça alınıyor. Adını bağırıyor, anladığım kadarıyla İsmail diyor. Alanlar kim belli değil, konuyu takip ediyorum! Merak etmeyin, kalp taşı yenecek!" ifadelerini kullandı.

kalp.jpg

Cingil'in paylaştığı videoda, üzerinde "CAT" yazılı Bakanlık korumalarının genci gözaltına aldığı görüldü. Gözaltı sırasında yaka paça uygulaması sosyal medyada tepki topladı.

v-2023-05-26-20h06m08s699.png

v-2023-05-26-20h04m49s073.png

v-2023-05-26-20h06m21s589.png

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Her türlü baskı ve yasaklara uğrayan Kılıçdaroğlu ama mağdur olan Erdoğan... Emre Ulaş cuk oturan karikatürü çizdi Güncel
Her türlü baskı ve yasaklara uğrayan Kılıçdaroğlu ama mağdur olan Erdoğan... Emre Ulaş cuk oturan karikatürü çizdi
Akülü sandalyesi ilerleyen engelli kamyonun altında kaldı Yaşam
Akülü sandalyesi ilerleyen engelli kamyonun altında kaldı
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı Güncel
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı
Mansur Yavaş’tan Sinan Oğan tepkisi ‘O kadar oyu almasının en büyük sebebi, hükümete muhalefet etmekti’ Siyaset
Mansur Yavaş’tan Sinan Oğan tepkisi ‘O kadar oyu almasının en büyük sebebi, hükümete muhalefet etmekti’
Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı Güncel
Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Galatasaray Mertens'i TFF'ye bildirdi Spor
Galatasaray Mertens'i TFF'ye bildirdi