Süleyman Soylu bakanlığa devam edecek mi? Derin kulislerin yazarı Tolga Şardan yazdı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı, seçimi Erdoğan kazandı. Seçimin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. İstanbul'dan milletvekili seçilen Süleyman Soylu yerine İçişleri Bakanlığı koltuğu için kulislerde farklı isimler konuşuluyor. AKP’de, Soylu’nun vekillikten istifa ederek bakanlık koltuğuna oturması ihtimali hâlâ bütünüyle dışlanmıyor.

Derin konuların ve T24’ün yazarı Tolga Şardan’da Süleyman Soylu ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Şardan “İçişleri Bakanlığı’nda neler olacak?” başlıklı yazısında kurulacak yeni kabineye ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Erdoğan'ın Soylu'dan başının çok ağrıdığını iddia eden Şardan, yazısında "Son dönemde pişmanlık yaşadığı AKP’lilerce dile getiriliyor. Güvenebileceği bir isme İçişleri Bakanlığı’nı vereceği değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN GÖREVDEN ALMAK İSTEDİ BAHÇELİ RİCACI OLDU"

Soylu’ya ilişkin, “Görevde kaldığı süre boyunca gerek siyasi yaklaşımları, gerekse bakanlık görev ve sorumlulukları çerçevesindeki icraatları ile söylemleri, hem kendisini hem de bakanlığı tartışılır hale getirdi. Soylu’nun, muhalefette olduğu kadar kendi partisinde de kapalı kapılar ardında bizzat Erdoğan nezdinde çokça eleştirildiği biliniyor. Hatta öyle ki, son kabinedeki tüm bakanların, sırf Soylu’nun söz konusu görevden alınmasını sağlamak amacıyla milletvekili yapıldığı siyaset kulislerinin bilinen konularından” diyen Şardan şöyle yazdı:

“Soylu’dan çok başı ağrıdı Erdoğan’ın. Hatta artık son dönemde pişmanlık yaşadığı AKP’lilerce dile getiriliyor. Bunu bizzat Erdoğan’ın yakın çevresi de seslendiriyor. En az iki kez görevden almak istedi, ittifak ortağı Bahçeli “ricacı” olunca Soylu görevde kaldı. Yine AKP kulislerinde Erdoğan’ın ikinci kez aynı durumu yaşamak istemediği ve bu sebeple güvenebileceği bir isme İçişleri Bakanlığı’nı vereceği değerlendiriliyor.”

İŞTE O İSİMLER

Şardan, yazısının devamında İçişleri Bakanlığı için şu isimleri aktardı:

“Erdoğan kendi tabanını mutlu edecek bir atama yapacak olursa, söz konusu kritere uygun adaylar var. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin bu adaylardan ikisi.

Yerlikaya ve Şahin’in yanı sıra iki önemli isim daha var. İlki, MİT Başkanı Hakan Fidan. Fidan, artık sokaktaki herkesin tanıdığı bir bürokrat. Ortaya atılan kabine listelerine bakılırsa, bakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Belki İçişleri Bakanı, belki de Dışişleri Bakanı.

Diğer önemli isim Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu. Hacımüftüoğlu, mülki idare kökenli bir bürokrat. Zaten daha önce Erdoğan’ın memleketi Rize’de valilik yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. 17 / 25 Aralık’tan hemen sonra da MGK Genel Sekreteri olarak atandı. Trabzon Çaykaralı. Erdoğan’ın en güvendiği üç bürokrat varsa, birisinin Hacımüftüoğlu olduğu başkent bürokrasisince bilinir. Erdoğan’ın kendisini “emanet edebileceği” bir isim aynı zamanda.

Erdoğan belki de milletvekili seçilen bir ismi atayacak. Bu olasılık da hep gündemde. Bu olasılık da yine iki alternatifli. AKP tabanına uygun birisi olursa öne çıkan isim Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala.”